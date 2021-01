Politie houdt in Lelystad verdachten van drugshandel aan en neemt drugs en geld in beslag

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad uit de financiële zorgen: zorgverze­ke­raars geven aanvullen­de compensa­tie

24 december Ziekenhuis St Jansdal met vestigingen in Harderwijk en Lelystad kan opgelucht adem halen. Het ziekenhuis heeft met de zorgverzekeraars een akkoord bereikt over aanvullende compensatie voor 2020. St Jansdal verkeerde door de combinatie van de overname van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad en de coronacrisis in financiëel zwaar weer.