Politie houdt jongen (17) uit Almere aan voor twee overvallen in Bussum

Lelystad houdt opruiming en verwijdert meer dan vierhon­derd prullenbak­ken

Lelystad houdt opruiming. Vanaf deze maand gaan er meer dan vierhonderd prullenbakken weg in delen van de openbare ruimte. Het gaat om prullenbakken die de gemeente weg gaat halen op minder drukke locaties als industrieterreinen en parken. Ook verdwijnen prullenbakken op locaties waar dichtbij gelegenheid is om afval weg te gooien, zoals in woonwijken en op schoolpleinen.

22 december