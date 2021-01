Politie houdt rekening met zelfde dader bij twee overvallen in Lelystad

In Lelystad werden dinsdagavond vlak na elkaar twee overvallen gepleegd. Daarmee staat de teller dit jaar al weer op drie overvallen, terwijl er vorig jaar acht waren. Volgens de politie is er echter geen sprake van een alarmerende situatie: ,,Het past binnen de cijfers van eerdere jaren”, stelt politiewoordvoerder Ellen de Heer.

Dinsdagavond werden er twee overvallen gepleegd. Eerst was rond half zes een horecazaak aan De Stelling het doelwit, even later was een Shell-tankstation aan de Schroefstraat aan de beurt. Bij beide zaken werden medewerkers bedreigd met een vuurwapen.

Zelfde dader

De politie houdt er rekening mee dat er sprake is van dezelfde dader. ,,Het signalement komt overeen. We doen nog verder onderzoek”, verklaart De Heer. De eerste overvaller is blank en heeft een breed postuur. Hij droeg een donkerkleurige hoodie en een joggingbroek met een streep op de zijkant. De man had op het moment van de overval een Aldi-tas bij zich.

Op het moment dat agenten nog aan het zoeken waren naar de dader, kwam er rond 18.00 uur een melding binnen van een tweede overval op een tankstation aan de Schroefstraat. Het signalement van de overvaller: blank tot licht getinte huidskleur, tussen de 18 en 25 jaar oud, rond de 1.70 meter lang. Hij droeg een donkerkleurige hoodie en een mondkapje.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem,0800-7000.

Niet extreem

Hoewel het nog geen twee weken geleden ook raak was in Lelystad is er volgens de politie geen sprake van extreem veel overvallen in Lelystad. ,,Vorig jaar waren het er acht, dat waren er minder dan eerdere jaren. Dit is niet alarmerend en we zien ook geen trend van méér overvallen”, stelt De Heer.

Gemeentewoordvoerder Regien van Adrichem geeft aan dat er hierin geen rol voor de gemeente is weggelegd. ,,We mogen bijvoorbeeld niet zomaar camera's ophangen in de openbare ruimte. Wel is er natuurlijk een veiligheidsplan, maar verder ligt dit vooral bij de politie.”