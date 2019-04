Politie in Lelystad zoekt naar vermiste en verstandelijk zwaar beperkte Jennifer (35)

St Jansdal breidt in Lelystad zorg uit: patiënten kunnen na eenvoudige ingreep toch een nachtje blijven

10:41 Patiënten kunnen later dit jaar in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad ook terecht voor operaties waarna ze een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie.