Politie krijgt 18 tips binnen over woningoverval in Lelystad

De overval vond plaats in de nacht van zaterdag 10 juni op zondag 11 juni. Rond 05.30 uur probeerden toen drie gemaskerde mannen een huis aan de Schoener 28 in Lelystad via de schuurdeur binnen te dringen. Net op dat moment kwam een van de bewoners thuis. De andere bewoonster deed op dat moment de voordeur open, waarna ze beiden naar binnen werden geduwd en een worsteling ontstond. Toen het alarm afging, vluchtten de gemaskerde mannen. Ze namen een telefoon, sieraden en autosleutels mee.

Tips

De politie Midden-Nederland wil weten wie deze mannen zijn. ,,Er valt nog niet te zeggen in hoeverre de tips bruikbaar zijn. Wel geven ze aanleiding tot verder onderzoek", geeft de woordvoerster van de politie Midden-Nederland aan. Over de daders is ook nog weinig bekend. ,,We kunnen daar helaas nog niet veel over zeggen."