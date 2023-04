Politie Lelystad pakt twee mensen op die vuurwapens bij zich dragen: ‘Gevaarlijk en strafbaar’

update Geduld raakt op in Zeewolde; kom op met informatie over die superkazer­ne

Het uitblijven van nadere informatie over de mogelijke komst van de superkazerne in Zeewolde leidt tot ergernis bij Leefbaar Zeewolde. Defensie belooft nu dat eenieder nog de mogelijkheid krijgt te reageren voordat het kabinet een uitspraak doet over de definitieve voorkeurslocatie. In welke vorm dat gaat gebeuren wordt nog uitgewerkt.