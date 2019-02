Politie Lelystad slaat Valentijnsstel in boeien

Het is weer eens wat anders met je geliefde op Valentijnsdag. Geen hotel of een romantisch diner in een restaurant. Maar een ‘boeiend’ samenzijn in een Lelystadse politiecel. Letterlijk, want de handboeien gaan mee de cel in en de deur op slot.

Het initiatief trekt nogal wat aandacht op social media, waar de politie het vermeldt met hashtag ‘#houjouwgeliefdevastopValentijn’ . ,,Van de media krijg ik er vandaag ook veel vragen over’’, is politiewoordvoerder Joost Lanshage er donderdag druk mee.

Boeven vangen

Moet de politie geen boeven vangen, in plaats van voor All you need is love spelen? ,,Het is een speelse actie om publiek kennis te laten maken met het politiewerk’’, reageert Lanshage. Veel mensen zien nooit een politiecel van binnen en zijn nieuwsgierig. Met het kijkje in de keuken kan de politie meteen inzicht geven in het politiewerk, legt Lanshage uit. Er is beperkt plek: ‘hooguit een of twee stellen laten we toe’. Maar met alleen al het aankondigen van de actie trekt de politie aandacht op social media. Lanshage: ,,Via social media proberen we steeds meer het publiek te bereiken. Als mensen ons beter weten te vinden, kan dat ons ook later tips en nuttige informatie opleveren.’’

Gecellig

De actie is volgens Lanshage spontaan bedacht vanuit het Lelystadse politieteam. De mannen op de straat dus. Ook de woordspeling ‘gecellig’ in de aankondigende video komt daar vandaan, aldus Lanshage. En het driegangendiner dat de tortelduifjes wacht. Soep uit de automaat vooraf, een magnetronmaaltijd en koffie, ook al uit de automaat. Het oponthoud is kortstondig, de politie opent de deur en doet - indien gebruikt - de boeien af. Overnachten is er niet bij en wat stelletjes precies uitsproken in de cel is afwachten.

Echte capaciteit

Is er voor echte arrestanten nog plek?,,Uiteraard. Deze cellen zijn minder in gebruik, alleen voor incidenten en kort oponthoud. De meeste arrestanten gaan naar Almere, dat is voor langer verblijf. In Lelystad is altijd ruimte. Mocht die dag toevallig wel álle capaciteit nodig zijn voor het politiewerk, dan stoppen we de actie.’’