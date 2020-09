Politie Lelystad zoekt met man en macht naar verdachte op omafiets rond Artemisweg en Oostvaardersplassen

De agenten zien de man als verdachte van een incident dat rond tien over zes op de Artemisweg gebeurde. Daarbij heeft hij in ieder geval de omafiets meegenomen die niet van hem is. ,,We kunnen nog niks zeggen over wat daar heeft plaatsgevonden, en ook niets over het slachtoffer. Dat we met grote inzet zoeken wil wel zeggen dat we heel graag de man willen vinden. Omdat het het buitengebied betreft hopen we dat we hem nog snel op het spoor kunnen komen", zegt een woordvoerder van de politie. ,,Over de toestand van het slachtoffer kunnen we niets melden, maar er is niemand overleden.”