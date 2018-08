Politie lost waarschuwingsschot

Video Vliegboot Catalina uit de lucht door geldgebrek

28 juli Het iconische amfibievliegtuig Consolidated PBY-5a ‘Catalina’, het oudste nog vliegende exemplaar, begint binnenkort aan zijn laatste rondjes boven Nederland. De stichting die het in 1941 gebouwde toestel tot dusver in de lucht hield stopt er mee. Het toestel zelf wordt zeer waarschijnlijk gekocht door een vliegend museum in de Verenigde Staten. Strengere regels en geldgebrek doen het vliegtuig, dat in de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol speelde in Nederlands-Indië, de das om.