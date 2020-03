Politie rolt met zes arrestaties in onder andere Lelystad en Spanje bende oplichters op

Tijdens een grootschalige politieactie vonden in Nederland drie arrestaties plaats in Lelystad, Haarlem en Zandvoort. In Spanje werden drie Nederlandse hoofdverdachten in de zaak opgepakt in Marbella en Madrid. Een hoofdverdachte in Spanje is nog voortvluchtig.

Op verschillende locaties in Lelystad, Haarlem en Zandvoort zijn huiszoekingen gedaan. Daarbij is veel bewijsmateriaal gevonden, aldus de politie in een verklaring.

Alle mannen in de leeftijd van 40 tot en met 59 jaar worden ervan verdacht jarenlang via een boilerroom-constructie miljoenen euro’s buit te hebben gemaakt. De zaak is ruim twee-en-een half jaar geleden opgestart na verschillende meldingen bij de politie in Nederland.

Hoe werkt de fraude?

Bij boilerroom-fraude bieden oplichters telefonisch aantrekkelijke investeringen aan. ,,Via een persoonlijk account waarop real time wisselkoersen staan, zien gedupeerde hun geld snel renderen. Als het vertrouwen is gewonnen, wordt er om grotere investeringen gevraagd”, aldus de politie.

Volledig scherm Zo werkt 'boilerroom-fraude' © Politie

Op verschillende bankrekeningen en een vakantiewoning is beslag gelegd.

De politie roept mensen altijd op niet op aanbiedingen in te gaan ‘die te mooi zijn om waar te zijn’. Bij boilerroom-fraude wordt voorgespiegeld dat investeringen snel veel meer geld opleveren zonder dat er risico’s zijn.

De verdachten zijn volgens de politie te linken aan zes boilerrooms die zich presenteren als FX-CI Ltd., A&L Corporate Investments Ltd., Global Trading Investment Group Ltd., Power Capital Financial Trading Ltd., Volcap FX en Gain Capital Financial Trading (Berlin/LDN Capital Group).