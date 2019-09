Politie rukt uit voor bloedstollend gegil in Lelystad: geen moord, maar een muis

Drie jaar geëist tegen Pjotr K. (32) voor steekpar­tij in Lelystad: ‘Het gebeurde zo snel, ik was in paniek’

24 september De aanleiding is de 32-jarige Pjotr K. uit Lelystad ook niet helemaal duidelijk. Maar vast staat wel dat hij op 3 januari iemand neerstak na wat te hebben geborreld met zijn Poolse collega’s in een woning aan de Maerlant. ‘Het gebeurde zo snel, ik was in paniek’, vertelde hij dinsdag in de Lelystadse rechtbank.