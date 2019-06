Politie schrikt van 11-jarige ‘zwerver’ met geopende bierflesjes in Lelystad

(Ex)-tbs’ers beschuldi­gen elkaar van moord op 72-jarige Gerrit in Lelystad

25 juni De twee verdachten van de moord op de 72-jarige Gerrit Thomassen uit Lelystad, tbs’er Michel B. (35) en ex-tbs’er Jan van K. (48), beschuldigen elkaar van het misdrijf. Dat bleek vandaag tijdens een eerste rechtszaak in Lelystad. Het slachtoffer, zelf ook een ex-tbs’er, werd in april in zijn appartement gewurgd met een lint.