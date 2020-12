Politie stuit op lading illegaal vuurwerk in woning Lelystad, bewoner (39) opgepakt

Man (31) opgepakt voor overval op pizzeria in Lelystad dankzij wakkere inwoner

6 november De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor het overvallen van een pizzeria in Lelystad gisteravond. Er wordt nog onderzocht of deze verdachte ook verantwoordelijk is voor twee andere overvallen op pizzeria's in de stad.