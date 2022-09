Politie stuit op vijf enorme wietplanten in tuin Lelystad: bewoner ‘dacht dat dit mocht’

De politie kreeg meerdere meldingen van een wietlucht in de wijk en besloot poolshoogte te nemen op het adres waar de geur vandaan kwam. Daar werden de agenten netjes binnen gelaten. En toen zij begonnen over de lucht wees de bewoner hen naar de vijf wietplanten in de achtertuin.

Eigen gebruik

De bewoner verklaarde dat hij de planten had voor eigen gebruik en dat hij dacht dat dit mocht. Dat bleek echter een misvatting. Hoewel Nederland een gedoogbeleid kent voor het gebruik van softdrugs is de teelt van wietplanten niet toegestaan. Bij maximaal vijf planten voor eigen gebruik neemt de politie de planten in beslag. In dit geval is met de bewoner een passende afspraak gemaakt over de vernietiging van de planten.