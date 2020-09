Politie trekt wapen en schiet man neer in Lelystad

Kan een patiënt uit Lelystad dicht bij huis herstellen in plaats van een ziekenhuis ver weg? ‘We zijn er serieus mee bezig’

15 september Kunnen ouderen en chronisch zieken uit Lelystad dicht bij huis worden behandeld, in plaats van dat ze in ziekenhuizen in de wijde omgeving belanden? Een aantal partijen, waaronder gemeente en provincie, wil dit mogelijk maken. ,,Bezoek van familie is soms lastig als de afstand groot is”, zegt burgemeester Ina Adema van Lelystad.