Politie valt woning binnen in Lelystad en neemt partij drugs, neppistool en contant geld in beslag

Stressshop­pen in Batavia­stad ondanks alle rust en ruimte: ‘Sorry we moeten nu door, zijn al 5 minuten te laat’

7 maart Waar normaal in een weekend 8000 tot 12.000 shopliefhebbers door elkaar krioelen, heerst nu een serene rust in de straatjes van fashion outlet Batavia Stad in Lelystad. Maar de mensen die er wel zijn, stralen niet per definitie ontspannenheid uit. Het schemashoppen zorgt voor stress. ,,We willen nog naar vier andere winkels, maar we lopen al uit op ons schema