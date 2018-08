Politie valt woning in Emmeloord binnen en arresteert 'verwarde man'

VideoDe politie is rond 17:00 uur een woning aan het Medemblikpad in Emmeloord binnengevallen. Een man en vrouw zijn door twee arrestatieteams uit de woning gehaald, alsmede hun hond. Buurtbewoners gingen uit van een gijzeling, de politie ontkent dat. Bij de politieactie waren schoten te horen.

Tegen half vijf maakten twee arrestatieteams zich gereed om de woning binnen te vallen. Een onderhandelaar van de politie was ook van de partij en sprak in op de man in de woning.

Rondom de woning hadden zich tientallen mensen verzameld die de gebeurtenissen wilden meemaken. Mensen keken toe vanaf de kant. Staand, zittend in campingstoelen, schuifelend op hun bootjes.

Politie

De politie bevestigt twee mensen gered te hebben uit een huis, die ingesloten zaten met de man die werd aangehouden, maar weigert te spreken van een gijzeling. Waarom moesten er dan toch twee mensen uit de woning gered worden? Die er uit eigen beweging niet uit konden of durfden, nadat een man met een mes binnen?

Politiewoordvoerder Bernhard Jens: ,,Anderen mogen weten hoe zij het noemen. Wij vinden dat er geen sprake van een gijzelingssituatie was. Ja, die mensen zijn door de politie de woning uitgehaald en kwamen er uit zichzelf niet uit. En die meneer die met hen was is gearresteerd. Maar wij hebben geen aanwijzingen dat de man de twee dwong in de woning te blijven. Dan spreken we van een gijzeling. Dat ze daar gezamenlijk waren, zat in de relationele sfeer.’’

Messteken

De verwarde man had voor zijn vlucht de woning in, op straat twee mensen willen neersteken. ,,Wellicht ook iemand die hij kent in de relationele sfeer. Deze meneer vluchtte – nadat hij twee mensen probeerde te steken met een mes – de bewuste woning in. Daar hebben we hem met een arrestatieteam kunnen aanhouden. Hij is niet gewond geraakt bij de aanhouding. De mensen die hij stak zijn gelukkig ook niet ernstig gewond.’’

Volledig scherm Het arrestatieteam haalde vrijdagmiddag een man uit een woning in Emmeloord. © Freddy Schinkel

Volledig scherm Politie bereidt grote actie voor. © Gino Press B.V.