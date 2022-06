Politie waarschuwt Lelystedelingen voor mannen die zoeken naar ‘vogeltje’

Het duo laat de afgelopen week de deurbel rinkelen van verschillende woningen aan De Scheren en Beukenhof. Opvallend is dat de heren uitsluitend huizen kiezen waar geen auto geparkeerd staat.

Volgens buurtbewoners, die met het tweetal in contact kwamen via een cameradeurbel, ziet het eruit alsof de mannen op zoek zijn naar een vogeltje. ,,Dat lijkt een smoesje om aan de deur te komen”, aldus wijkagent Jurion Veenstra. ,,De vakantietijd komt er weer aan en dus zijn boeven op pad voor verkenning of inbraken.” De woningen in Boswijk worden door de heren vanaf het fietspad in de gaten gehouden, klinkt het in de buurt.

Samenwerking

,,Mensen moeten alert zijn op zulke figuren en de politie inschakelen”, vertelt Veenstra. ,,Het moet een goede interactie zijn tussen bewoners en politie: zij bellen en wij zorgen voor toezicht.” De straten waar de mannen rondliepen, worden regelmatig bezocht door agenten.

Inbraakpreventie

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is 90 procent van de dieven een zogenoemde ‘gelegenheidsinbreker’. Zulke inbrekers treffen weinig voorbereidingen en slaan hun slag zodra er een kans is. Daarom luidt het advies van zowel de politie als de Rijksoverheid: maak het ze niet te makkelijk. Hieronder vijf tips.

1. Het lijkt een open deur, maar is misschien wel de belangrijkste tip om woninginbraak te voorkomen: sluit bij vertrek alle ramen en draai de deuren op slot, óók voor een kort tripje naar de supermarkt. Wie een achterom heeft, doet er goed aan om ook daar de boel af te sluiten.

2. Is het buiten donker en is er niemand thuis? Zorg dat er toch een lichtje brandt, bijvoorbeeld door een tijdschakelaar. Voor mensen met een tuin is het verstandig om buitenverlichting met sensor te installeren.

3. Hoewel veel mensen het fijn vinden om hun huis schoon en netjes achter te laten voor ze op vakantie gaan, is dat niet handig in het kader van inbraakpreventie. Een bewoonde indruk maakt het minder aantrekkelijk voor dieven om hun slag te slaan: laat speelgoed, koffiekopjes en kranten maar gewoon slingeren. Vraag de buren, als ze toch de plantjes water geven, om gelijk even de post weg te halen, zodat brievenbusgluurders een lege deurmat zien. En als ze er toch zijn, is het een kleine moeite om de gordijnen te openen of sluiten.

4. Maak het gelegenheidsboeven niet te makkelijk: ladders, kliko’s, krukjes en bezems rondom het huis zorgen ervoor dat inbrekers nóg sneller binnen zijn.

5. Ja, ook dieven weten de deurmat, bloempot en tuinkabouter te vinden, dus verstop geen huissleutels rondom je woning. Een adreslabel aan een sleutelbos is eveneens geen goed plan. Leg dure of waardevolle spullen, zoals tablets en laptops, uit het zicht of in een kluis. Tenslotte: bel altijd het noodnummer bij een verdachte situatie.