Politie zoekt in Lelystad naar voortvluchtige kindontvoerder

De 46-jarige Da S. is volgens de politie ‘vuurwapengevaarlijk’. Hij is spoorloos sinds hij vorig jaar juni zijn zoontje ontvoerde vanaf de Kruisstraat in het centrum van Eindhoven. Hierbij was ook de neef van da S. betrokken. De ontvoering vond plaats nadat de rechtbank het ouderlijk gezag bij de moeder had gelegd. Na de ontvoering stapte het duo met het 8-jarige zoontje in een auto en sloeg op de vlucht. Het kind werd vorige maand in Barcelona bevrijd en herenigd met zijn moeder. Da S. ontkwam.