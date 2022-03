Politie zoekt tevergeefs naar dader(s) schietincident Lelystad, tót moeder belt

Brand in vloer bij metaalbe­drijf in Lelystad

Bij het bedrijf Uniemetaal aan de Kwikstraat in Lelystad is vrijdagochtend brand uitgebroken. De brand ontstond rond 10.00 uur. Door werkzaamheden in het gebouw was er brand onder de vloer ontstaan, zegt een woordvoerder van Brandweer Flevoland.

