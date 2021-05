Politieactie na ‘ontvoering’ van kind op A6 bij Lelystad kent opmerkelijk einde

Laatste inwoners Lelystad terug na evacuatie om ‘benzine­ach­ti­ge stof’ in riool, klachten over hoofdpijn

10 mei De bewoners van de ongeveer vijftig ontruimde woningen in de wijk Punter in de gemeente Lelystad die nog niet waren vrijgegeven, mogen nu ook naar huis. De brandweer meldt in de nacht van zondag op maandag dat de situatie weer veilig is. De woningen waren ontruimd vanwege een ‘benzineachtige stof’ in het riool.