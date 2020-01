Politiehond vindt drankrijder in Lelystad

In Lelystad ontvoerde man doet emotioneel zijn verhaal: 'Ik dacht: ze maken hem dood’

11 januari ,,Ik stapte uit mijn auto en kreeg meteen een plastic zak over mijn hoofd getrokken. Iemand duwde me in een busje en met piepende banden reden we weg.’’ Na een nacht ‘vol bedreigingen’ werd de 55-jarige Lelystedeling donderdagmiddag vrijgelaten door zijn ontvoerders. ,,Toen brak ik’’.