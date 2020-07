Politiek in Lelystad maakt zich zorgen over nieuwbouw op werkeiland: ‘Kwetsbaar gebied’

Veldboom Vastgoed wil 29 appartementen bouwen aan de rand van het werkeiland. Op de plek waar in 2017 een voormalig PTT-gebouwtje afbrandde. Het ontwerp is een ‘moderne vertaling van de bouwstijl op het eiland’, zei John Middelkamp van Veldboom Vastgoed onlangs tegen deze krant. Nieuwbouw op deze historische plek ligt gevoelig bij de bewoners. Dat bleek wel bij de presentatie van eerdere plannen door de jaren heen. Dit nieuwe plan zorgt voor ‘enige onrust’, in de buurt zei Middelkamp. ,,Al is de grondhouding van de meeste mensen positief.’’

Overleg met bewoners

Ook D66, GroenLinks en de VVD fronsen de wenkbrauwen. De eerste twee partijen hebben schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente, VVD heeft alleen informeel vragen gesteld, zegt fractievoorzitter Dennis Grimbergen. Deze drie partijen hebben begrepen dat er deze zomer een overleg met bewoners staat gepland. ,,Terwijl we hebben afgesproken om dat niet in de vakantie te doen’’, zegt Grimbergen. Sjaak Kruis (GroenLinks): ,,Waarom gebeurt dat nu wel?’’

Los hiervan, vraagt Diana Bergman (D66) zich af of bewoners wel genoeg zijn geïnformeerd door Veldboom Vastgoed. ,,Hoe zijn bewoners betrokken en welke bewoners? Als alleen maar de direct omwonenden op een namiddag met een biertje in de hand naar hun mening is gevraagd dan vind ik dat niet goed. Dat noem ik geen participatie.’’ Volgens Bergman moeten ook mensen in de wijdere omgeving op de hoogte worden gesteld.

Kwetsbaar gebied

Kruis noemt het werkeiland een ‘kwetsbaar en voor de historie van Lelystad belangrijk gebied’. ‘Wij maken ons zorgen over de ontwikkelingen die daar plaatsvinden’. Zo wil hij weten van het college of de erfgoedcommissie van de plannen weet, ‘gelet op het beschermende karakter van het werkeiland’. Grimbergen: ,,Het is een bijzonder plek met een uniek karakter. Wij doen nog geen uitspraak over het ontwerp, maar kijken er serieus naar.’’

Middelkamp van Veldboom Vastgoed was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.