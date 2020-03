Politieke chaos in Lelystad compleet: ook ChristenUnie stapt uit coalitie om afval-affaire

VIDEO Ziekenhuis­pa­tiënt (61) uit Lelystad blijkt besmet met corona

12 maart Bij een 61-jarige man uit Lelystad is het coronavirus vastgesteld. De Lelystedeling werd dinsdag met klachten opgenomen in het Flevoziekenhuis in Almere. Pas later kwam naar voren dat de man de ziekte had. De 61-jarige Lelystedeling is de tweede inwoner van Lelystad waarbij het virus is vastgesteld.