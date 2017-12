Politieke lobby 'tegen' Lelystad Airport in volle gang

Quote Er kan geen misverstand over bestaan: de Tweede Kamerfractie van het CDA weet exact wat wij in Overijssel willen Bouwien Rutten Het is nog net geen hotline, maar de keren dat het Overijsselse CDA Statenlid Bouwien Rutten contact heeft met haar partijgenoten in de Tweede Kamer zijn in sommige weken niet op een hand te tellen. ,,Via de app, per mail, telefonisch, maar ook face-to-face is er zeer regelmatig contact”, zegt Rutten. ,,Niet alleen met woordvoerder Mustafa Amhaouch, maar ook partijleider Sybrand Buma is persoonlijk van ons standpunt op de hoogte gebracht. Er kan geen misverstand over bestaan: de Tweede Kamerfractie van het CDA weet exact wat wij in Overijssel willen. Eerst het luchtruim herindelen, dan pas Lelystad Airport openen.”

Kamerdebat

Vooralsnog is het CDA echter onwrikbaar en wil de partij officieel nog steeds dat het vakantievliegveld in Lelystad snel opent, per 1 april 2019. ,,De Kamerfractie wacht het debat volgende week over Lelystad Airport af. Pas dan komt er een definitief standpunt. Voor die opstelling hebben wij begrip.”

Quote Maar ons standpunt is helder. Ik heb het gevoel dat de Kamerfractie heel goed beseft welke gevoeligheden er in het Oosten leven. Pieter Plug Toch is Rutten voorzichtig optimistisch. ,,Uit de signalen die ik krijg maak ik op dat we in Den Haag serieus worden genomen. Gevoelsmatig heb ik er vertrouwen in dat de Kamerfractie van het CDA straks het juiste besluit neemt en Lelystad Airport uitstelt. Gebeurt dat niet, dan ben ik zwaar teleurgesteld.”

ChristenUnie

Ook de ChristenUnie in Gelderland heeft veel contact met haar collega’s Den Haag. En dan vooral met Kamerlid Eppo Bruins, die voor de partij het woord voert over 'Lelystad'. ,,Ik heb intensief contact met hem”, zegt fractievoorzitter Pieter Plug. ,,Als er nieuws is, bel ik hem direct. Dat kan vier keer per week zijn en soms is het een week stil. Maar ons standpunt is helder. Ik heb het gevoel dat de Kamerfractie heel goed beseft welke gevoeligheden er in het Oosten leven. En mijn indruk is dat daar serieus rekening mee wordt gehouden. Ik heb er op dit moment alle vertrouwen in dat de Kamerfractie straks een begrijpelijk standpunt inneemt over Lelystad Airport.”

D66

Statenlid Gerrit van Hofwegen van D66 Overijssel stelt dat er op dit moment ‘politiek handwerk’ wordt bedreven. ,,De lijnen tussen Overijssel en de Kamerfractie in Den Haag zijn kort. Daar maken we volop gebruik van. Ons standpunt wordt goed ontvangen. Eerst luchtruim herindelen, dan pas vakantievluchten vanaf Lelystad. Ik heb alle reden om aan te nemen dat onze Kamerfractie dit heel serieus neemt.”