Pool slingert met 30 km/u over A6 bij Lelystad: politie ontdekt drie mensen onder afdekzeil in laadruim

Opnieuw paard manege Lelystad overleden aan rhinovirus

18 oktober Het zogenaamde rhinovirus heeft donderdag een tweede paardenleven geëist op manege Lelystad. Op dit moment staan in totaal 21 van de 90 paarden in quarantaine. Bij vijf is het virus op de een of andere manier aangetroffen, in het geval van de andere zestien is er een verdenking. De manege blijft voorlopig gesloten.