Powervrouw Patricia (35) uit Lelystad pakt wereldrecord bicep-curlen: ‘Wist vooraf al dat ik het record zou verbreken’

Voor haar wereldrecordpoging in Turijn in Italië kreeg Smit drie minuten om zo vaak mogelijk met een halter van 35 kilo te curlen. Een simpele rekensom leert dat ze aan 70 bicep-curls genoeg had om het wereldrecord van 2422 kilo te verbeteren. Vooraf was al wel duidelijk dat ze het wereldrecord zou verpulveren, mits alles goed zou gaan. ,,Tijdens de voorbereiding kwam ik al rond de 3500 kilo uit, dus dat ik het wereldrecord zou verbeteren was al wel duidelijk’’, aldus Smit.