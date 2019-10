Prachtig! Politie zet zieke kinderen in het zonnetje in Lelystad: ‘Dit is fantastisch’

Veel blije gezichten in Lelystad vandaag. Tien kinderen die ernstig ziek zijn of dat recent zijn geweest kregen daar namelijk de dag van hun leven door een speciale actie van de politie. Door allerlei activiteiten met de agenten vergaten zij even hun ziekte. ,,Dit is een supergoed initiatief.”

De politieactie was vanwege het dertigjarig jubileum van Make-A-Wish Nederland, dat wensen voor zieke kinderen in vervulling laat gaan. Een van de kinderen die afreisde naar Lelystad voor een dag als politieagent was de zesjarige Jace uit Dordrecht. Zijn wens zou twee jaar geleden al een keer worden uitgevoerd, maar hij was toen te ziek om deel te nemen.

Verkeersagent Edwin van der Graaf uit Rotterdam kwam Jace hoogstpersoonlijk ophalen bij zijn huis, waar de jongen al klaarstond in politieoutfit, zo is te zien op beelden die de politie op Facebook heeft geplaatst. Tijdens zijn rit naar Flevoland zit hij naast agent Edwin in de politiewagen en in Lelystad mocht hij plaatsnemen in een echte politiehelikopter. Ook leerde hij over het gebruik van een wapenstok, het omdoen van handboeien en kon hij allerlei vragen stellen aan de agenten.

Volle teugen