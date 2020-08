‘Prehistorische’ hutten in Lelystad blijken helemaal niet te kloppen (en dus wordt er nu een nieuwe gebouwd)

videoKent u die nagebouwde prehistorische hutten in het Swifterkamp in Lelystad en het Archeon in Alphen aan den Rijn? Die hebben waarschijnlijk nooit bestaan. Hoe een hut uit de middensteentijd er wél uit zag, is spoedig in Lelystad te zien. Met dank aan een vondst in Kampen.