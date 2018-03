'Prettig gesprek' Oostvaardersplassen, maar provincie gaat niet in op eisen

Niet gehoord

Vrolijk: ,,We wilden graag dat het aantal bijvoerpunten zou worden uitgebreid tot veertig of vijftig, dat er eerder iets wordt gedaan aan dieren die lijden en dat er een onafhankelijke dierenarts wordt ingeschakeld. Dat waren ons inziens redelijke eisen die op korte termijn ingewilligd hadden kunnen worden. Maar de provincie en Staatsbosbeheer verschuilen zich achter protocollen. En achter het adviesrapport Van Geel dat binnenkort komt." Op dat advies en het daaropvolgende politieke traject wachten duurt volgens Vrolijk veel te lang. ,,Er moet nu iets gebeuren. We gaan net zo lang door met actievoeren tot het gebied van grote grazers is ontdaan of we die toezegging hebben."