Primeur NK Karting in kletsnat Lelystad

Bijna honderd kartracers kwamen daarna in verschillende klassen aan de start om zich in de series te kwalificeren voor de finalerondes einde middag. De 8-jarige Jason Duijvestijn uit Lelystad maakte in zijn eerste serie kennis met de kletsnatte omstandigheden. Ondanks een spin in een spekgladde bocht kwalificeerde hij zich voor de finale. Het karttalent rijdt in de Parolin Rocky klasse. Dat is een betaalbare laagdrempelige klasse waaraan alle deelnemers in een standaard kart deelnemen. Het NK karting Lelystad is de opening van het landelijke seizoen, waarin er nog vijf NK races op het programma staan op circuits in Berghem, Landzaat, Strijen, Venray en Assen.