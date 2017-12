Provinciale Staten Flevoland: Geen uitstel Lelystad Airport

Dat zegt CDA-fractievoorzitter Chis Schotman. Deze partij heeft met D66 een motie ingediend die met een grote meerderheid is aangenomen. Strekking: Lelystad Airport moet zoals gepland in april 2019 beginnen met vakantievluchten. Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel willen juist wachten tot de herindeling van het luchtruim in 2023. Om te voorkomen dat tot die tijd vliegtuigen laag overkomen.

De Flevolandse motie wijst op de economische voordelen van het vakantievliegveld. Zo'n 400 banen staan op de tocht als de opening wordt uitgesteld, zegt Schotman. ,,Banen waarvan het nog maar de vraag is of ze er komen als de luchthaven pas jaren later open gaat.'' Bovendien loopt de betrouwbaarheid van de overheid in dat geval een deuk op, zegt ze. ,,Het besluit is genomen, we moeten ons daaraan houden. Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen hebben rekening gehouden met de komst van de luchthaven en geld geïnvesteerd.''