Provincie Flevoland buigt niet voor protesterende boeren: stikstofbesluit blijft overeind

Alle provincies in Nederland besloten vorige week extra zware stikstofmaatregelen voor boeren in te voeren. Met die regels is er voor veel boeren minder vergunning voor stikstofuitstoot en minder ruimte om dieren te houden, vrezen zij. Boeren voelden zich opnieuw de klos. Zij moeten, vinden ze, in tegenstelling tot andere sectoren wéér stikstofrechten inleveren.

Protest

De afgelopen dagen gingen boeren protesteren voor de oostelijke en noordelijke provinciehuizen van Nederland. De provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland trokken zich na de heftige protesten terug uit het beleidsplan, ze zetten de strengere maatregelen in de ijskast. ,,Wij trekken ons niet terug. Wij blijven de beleidsregel handhaven. Net als bijvoorbeeld Noord-Holland blijven wij in het beleidsplan. Er zijn een aantal provincies die door de druk, met welke motivaties dan ook precies, overstag zijn gegaan om die beleidsregel weer terug te trekken. Wij hebben gemeend dat niet te moeten doen. Een besluit is een besluit.’’

Aan tafel

Flevoland wil voor de boeren wel een verandering bewerkstelligen. ,,Maar dat willen we in overleg met de andere provincies doen en het Rijk. De boeren willen namelijk ook graag een duidelijk uniform beleid, dat gelijk is voor héél Nederland. Dat kan, vindt Flevoland, niet als we uit het beleidsoverleg stappen.’’