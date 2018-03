Provincie Flevoland laat grote grazers Oostvaardersplassen tóch bijvoeren

Politie 'overspoeld' met meldingen over dieren in nood in Oost­vaar­ders­plas­sen

14:54 De politie wordt naar eigen zeggen 'overspoeld' met meldingen over dieren in nood in de Oostvaardersplassen. In totaal kwamen er zo'n 700 meldingen binnen. Maar de politie zegt er niets mee te kunnen. ,,Wij gaan daar niet over, dat is Staatsbosbeheer.''