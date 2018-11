Provincie Flevoland over afschiet-vonnis: ‘Juridisch gezien zouden we nu al mogen beginnen’

Het college heeft zelf besloten om te wachten met het afschieten van de herten tot de procedure die eind november nog dient rondom de vergunning. ,,Dat is een eigen keuze geweest. Juridisch gezien zouden we nu al mogen beginnen. Maar ons draait het om zorgvuldigheid.” Hofstra erkent dat de tijd een grote tegenstander is, omdat – zoals deze krant eerder al meldde – het praktisch heel lastig wordt om alle herten voor 1 maart af te schieten.

Tot begin dit jaar ging het Rijk over de natuurgebieden, nu de provincie. Hofstra is daar, ondanks alle commotie die er rondom de Oostvaardersplassen is ontstaan, blij mee. ,,Beslissingen over deze natuurgebieden gaan mensen aan. Dat merk je. Dan hoort die beslissing ook dicht bij de burger te liggen, bij de provincie dus.” Onlangs werd op het provinciehuis in Lelystad nog een verdacht pakketje neergezet, waardoor het terrein urenlang ontruimd was. Volgens Hofstra is er nog geen duidelijkheid over wie er achter die actie zat. ,,De politie is daar druk mee bezig.”