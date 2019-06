Provincie Flevoland verhoogt subsidies voor het platteland

Update Deel woonzorg­cen­trum ontruimd na brand in Lelystad, medewerker naar ziekenhuis

22 juni Een deel van woonzorgcentrum Hanzeborg in Lelystad is aan het begin van de middag ontruimd geweest. De oorzaak was een brand in de spoelkeuken. Zo'n veertig bewoners zijn twee uur lang elders in het gebouw opgevangen. Een personeelslid dat rook heeft ingeademd, is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.