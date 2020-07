Provincie Overijssel kritisch op luchtvaartplan: ‘Waarom ziet de minister Lelystad Airport als een voldongen feit?’

Volgens de provincie is het juist de vraag of Lelystad Aiport wel nodig is, mede door de teruggang in het luchtverkeer als gevolg van de coronacrisis. Dat de luchthaven in het 30-jarig plan als noodzakelijk wordt beschouwd door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, kan op geen begrip rekenen. Dat heeft de provincie dan ook benadrukt in de zienswijze die werd ingediend.



,,Grote delen van Overijssel verwachten hinder als gevolg van de openstelling. En de roep om verduurzaming van mobiliteit biedt een kans om van Lelystad Airport – áls de luchthaven al nodig is – te ontwikkelen tot de meest duurzame luchthaven ter wereld”, zo schrijft de provincie, die in zijn zienswijze wordt gesteund door twaalf Overijsselse gemeenten.