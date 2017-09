Provincies niets wijzer over luchtroutes Lelystad

Op de vragen die de provincies haar vorige week al per brief stuurden had Dijksma geen antwoord. Ook was de second opinion die adviesbureau Helios uiterlijk 1 september zou geven over de vliegroutes van en naar het poldervliegveld nog niet beschikbaar, liet Overijssels gedeputeerde Annemieke Traag na afloop van het overleg in Den Haag weten.

Toch wil Traag niet van een teleurstelling spreken. ,,We hebben met elkaar van gedachten kunnen wisselen en dat is altijd goed", zegt ze. ,,We hebben gesproken over onze brief en daarbij onze zorgen nogmaals onder de aandacht gebracht. De staatssecretaris is zich wel goed bewust van de onrust onder de inwoners."

Hogere luchtlagen

De drie provincies hebben de staatssecretaris in de brief gevraagd om de alternatieve routes die zowel door luchthaven Teuge als door de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart zijn ingediend mee te nemen in de afweging. Ook willen ze dat de herindeling van het luchtruim, nu voorzien voor 2023, wordt versneld. Dan zouden de routes naar en van Lelystad naar hogere luchtlagen kunnen worden verplaatst.

Een inhoudelijk antwoord op de wensen van de provincies komt er volgens een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Milieu pas als het Helios-rapport op tafel komt. De staatssecretaris verwacht dat rapport niet eerder dan volgende week woensdag aan de kamer te kunnen aanbieden. Als gevolg daarvan wordt het algemeen overleg in de Kamer over de kwestie Lelystad met een week uitgesteld tot 20 september.

Informatie-avonden