Psychiatrisch verpleegkundigen in Lelystadse alarmcentrale

Centralisten in de 112-alarmcentrale in Lelystad hebben er een nieuw type collega bij gekregen: een psychiatrisch verpleegkundige. Die gaat de politie en ambulancedienst helpen te bepalen wat er moet gebeuren bij meldingen over verwarde personen. Zo nodig kan deze triagist binnen een uur passende GGz-hulp regelen.

Het aantal verwarde personen op straat is de afgelopen jaren belangrijk toegenomen. Het is voor agenten niet altijd goed in te schatten wat er met zo iemand aan de hand is en welke aanpak de beste is. „Er worden soms mensen gezien door onze crisisdienst, terwijl er sprake is van huisvestingsproblemen. Niet bij elk verward gedrag is sprake van psychiatrische problematiek”, zegt projectleider Karin Griep van GGz Centraal.

Door een ervaren GGz-medewerker in de alarmcentrale te zetten kan er snel een inschatting worden gemaakt van wat er nodig is. „Onze triagist staat de agent te woord, die vertelt wat ’ie ziet en samen maken ze afspraken over de opvolging”, legt Griep uit. „Zo kunnen we aan de telefoon al een voorselectie maken en een oplossing bieden voor dat moment. Moet iemand bijvoorbeeld binnen drie uur worden gezien door de crisisdienst, dan kunnen we direct afspraken maken over hoe die tijd te overbruggen. Eventueel in samenspraak met familie of GGD. Dat scheelt enorm veel tijd.”

Ervaring