Puppyhandelaar die weg moest uit Lelystad duikt op in Wijchen: ‘Het eerste hondje is al overleden’

Agent rijdt scootmo­biel naar huis na aanrijding 71-jarige vrouw in Lelystad

Een vrouw in een scootmobiel is dinsdagmiddag in Lelystad gewond geraakt bij een botsing met een jonge fietser. De vrouw van 71 moest ter controle naar het ziekenhuis. De scootmobiel van de gewonde vrouw werd door een politieagent naar haar huis gereden.

17 november