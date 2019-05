Rabobank: Bouwplannen Flevoland zetten druk op biologische landbouw

Duo plaatst vanuit gevangenis in Lelystad valse bommeldin­gen in het hele land ‘uit naam van IS’

15 mei Ze verveelden zich in de justitiële jeugdinrichting (jeugdgevangenis) in Lelystad, en dus deden ze maar een paar valse bommeldingen. Zo zouden er bommen zijn gelegd bij de KFC in Lelystad, op Schiphol en op de stations in Rotterdam en Leiden, in opdracht van IS.