Radar onthult: polderspreeuwen daten massaal in Oostvaardersplassen

De ‘Robin Radar’ draaide afgelopen twee weken op proef in de Oostvaardersplassen, de uitgestrekte wetlands in Flevoland. In een gebied van 5 kilometer konden Cornelissen en andere onderzoekers alle grote en kleine vogels op de voet volgen. Het apparaat ziet geen verschil tussen een putter en een mus, of een zeearend en een grote zilverreiger. ,,Maar hij ziet wel of het een grote of kleine vogel is. En of ze in een groep vliegen of alleen’’, zegt Cornelissen. Een witte stip op het scherm is een kleine vogel, een rode stip is een grote. ,,Vliegen ze in groepen, dan zijn het paarse stippen.’’

De radar deed twee weken lang, 24 uur per dag zijn werk. Op gezette tijden stonden de onderzoekers ernaast met de verrekijker in de aanslag. ,,Dan zag je enorme groepen spreeuwen vliegen en kon je op hetzelfde moment hun bewegingen herkennen op de radar.’’ Dat is eigen aan spreeuwen: ze vormen in grote groepen tijdens het vliegen een soort levende ‘wolk’ die zijn eigen leven lijkt te leiden. ,,Rond half zeven kwamen ze van alle kanten aan, vanuit Almere, Lelystad, Noordoostpolder.’’ Dan kleurde de Robin Radar paars. ,,We wisten wel dat ze overnachten in de Oostvaardersplassen, maar niet dat ze altijd naar dezelfde plek in het moeras vlogen, niet op deze manier.’’ Ook andere soorten werden op die manier in kaart gebracht, zoals de grote zilverreiger.

Verrekijker

Het gluren naar vogelsoorten moet kennis opleveren over het wetland-systeem van de Oostvaardersplassen. ,,We gaan de gegevens analyseren en kijken of het nieuwe inzichten oplevert over de manier waarop het werkt met vogels in dit moeras. Dan weten we of het goed middel is, of dat we toch vooral de verrekijker moeten gebruiken.’’

De Oostvaardersplassen is een van de wetlands in Europa. Dit soort onderzoeken levert volgens Cornelissen kennis op die voor alle Europese moerasgebieden van belang kan zijn. ,,Die wetlands vormen een internationaal netwerk van trekvogels. Je wilt met elkaar nadenken over wat je voor zulke gebieden moet doen om ze intact te houden.’’