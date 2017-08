Radioverkeer Lelystad Airport: Riskante landing op neus enige mogelijkheid

AudioDe problemen met het neuswiel van de Catalina zijn ontstaan tijdens een 'splash & go' van de historische vliegboot op het IJsselmeer, zo meldde de bemanning tijdens het eerste radiocontact met Lelystad Airport. Bij een dergelijke manoeuvre zet de machine een landing in om vervolgens weer door te starten nadat contact is gemaakt met het wateroppervlak. Het is tijdens rondvluchten voor het publiek aan boord het meest spectaculaire onderdeel van de vlucht.

Tijdens dat eerste contact meldt de bemanning verder dat ze zal proberen om met een alternatieve procedure het neuswiel in de juiste positie te krijgen. "Dat zal een minuut of tien gaan duren", meldt een van de piloten.

Beluister hier een samenvatting van het gesprek tussen de verkeerstoren en de piloten:

Vijf minuten later vliegt de Catalina boven het vliegveld. Ander verkeer is dan al weggestuurd zodat het toestel kan blijven cirkelen totdat de hulpdiensten in volle sterkte zijn gearriveerd. "We hebben het lock los gekregen en proberen nu de deur manueel te openen", laat de bemanning weten. Om enkele minuten later toe te voegen: "De alternatieve procedure functioneert niet. Het wordt een nosewheel up landing." Bij deze voorzorgslanding werd de luchthaven gesloten voor ander luchtverkeer.

Brandstof

Kort voor half drie vraagt de piloot: "Zijn jullie er klaar voor of moeten we nog even een rondje doen?" De toren vraagt om een extra rondje en wil intussen weten hoeveel brandstof nog aan boord is en of de bemanning verwacht dat ze het einde van de baan voorbij zullen schieten. De bemanning zegt dat laatste niet van plan te zijn. "Het main gear is gewoon uit en geborgd. Alleen het laatste stukje schuiven we even over de neus", klinkt het kalmpjes uit de cockpit.

Landing op water