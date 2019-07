Ratten jagen bewoners Lelystad de stuipen op het lijf: ‘Ik ben ‘s nachts gebeten in mijn wang’

Uitspraak rechter forse tegenslag voor zonnepark Lelystad

19 juli De kortgeding rechter in Den Haag heeft bepaald dat het Rijksvastgoedbedrijf niet verplicht is om medewerking te verlenen aan de komst van een zonnepark aan de Meerkoetenweg in Lelystad. Een agrariër op die locatie en twee bedrijven willen een oppervlak van ongeveer 45 hectaren bedekken met zonnepanelen.