Reacties overname door St Jansdal: van woede tot blijdschap

De overname door St Jansdal, die de zorg in Lelystad flink gaat uitkleden en bovendien zelf vorig jaar nog in zwaar financieel weer verkeerde, zorgt niet overal voor blije reacties. De uitlatingen op een rij.

De Urker verloskundige Karine van der Heijden noemt het verdwijnen van de spoedeisende- en verloskundige zorg in Lelystad een ‘groot drama, waardoor mensenlevens op het spel worden gezet’. Ze voelt zich bedrogen door minister Bruins, die eerder beloofde wel een breed ziekenhuis in Lelystad te houden.

Van der Heijden stuurde onlangs samen met andere specialisten uit de zorg, zoals een hoogleraar, een jurist en een internist, een brandbrief aan de kamer. ,,We hebben er alles aan gedaan om onze zorgen te uiten, maar er is eigenlijk niets mee gedaan.” Sinds de spoedeisende hulp in Lelystad dicht is, werkt ze met vrees.

Mensenlevens

Een rit met de ambulance vanaf Urk naar Lelystad kostte zo’n 25 minuten, naar een andere ziekenhuis in de buurt – Zwolle, Harderwijk of Sneek – komt volgens haar al snel op 40 a 45 minuten uit. ,,Het tijdverlies kost mensenlevens.” Ze maakte de afgelopen maanden tweemaal mee dat er acuut zorg nodig was rondom een bevalling. Tweemaal moest de baby gereanimeerd worden en in één geval had de moeder extreem veel bloedverlies. ,,Omdat dit toen nog in Lelystad kon, waren we in die gevallen nog op tijd. Maar als dit nu zou gebeuren, dan zijn we te laat. Dat kan toch niet in een land als Nederland?!”, stelt ze.

Volgens Van der Heijden is er onterecht puur naar harde regels gekeken. ,,Als de ambulance er langer dan 45 minuten over zou doen, dan was de minister verplicht geweest het ziekenhuis overeind te houden. Maar nu, door die 40 minuten, is dat niet het geval.” Zij en de andere actievoerders beraden zich op nieuwe stappen.

Boos

Cees de Bruijn van de cliëntenraad van het ziekenhuis in Lelystad is ook boos. ,,De minister zou geld opzij zetten voor een breed ziekenhuis en nu ineens is dat van tafel. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken.” Hij is bovendien bezorgd over de financiële problemen waarmee St Jansdal eerder kampte. ,,Maar ik ga er vanuit dat de curatoren dat goed gecheckt hebben.”

Blij

De patiëntenraad van het St Jansdal is blij met de overname. ,,Waar we kunnen helpen, helpen we”, zegt voorzitter Dim van Rhee. Dat het ziekenhuis in Harderwijk een jaar geleden zelf in de financiële problemen zat, doet daar niets aan af. ,,Die problemen liggen achter ons en ontstonden door het elektronisch patiënten dossier. Daar zijn geen zorgen meer over. Er worden nu zwarte cijfers geschreven.”