Rechtbank stuurt verdachte naar Pieter Baan Centrum

Verdachte van poging tot moord ontkent eerwraak motief

6 oktober Het voorarrest van de 26-jarige Dilshad K. uit Lelystad is vrijdag in de streng beveiligde rechtbankbunker met 3 maanden verlengd. K. wordt beschuldigd van een dubbele poging tot moord. Hij heeft in februari bij de rechtbank in Lelystad op zijn zus en haar vriend geschoten. Ook zou K. hebben geprobeerd om zijn zus te verdrinken in een fontein.