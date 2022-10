Rechter: Staatsbosbeheer moet onmiddellijk stoppen met natter maken Oostvaardersplassen

OPINIE ‘Jaag mensen niet natuur uit door strenge controle op wildpluk­ken’

Tassen vol paddenstoelen of eikels meenemen uit het bos is strafbaar, kaartte briefschrijver Erna van der Ploeg vorige week aan. Peter Kouwenhoven schreef boeken over wildplukken en trekt in twijfel of de wet die het verbiedt nog wel toegepast moet worden. ‘Geef liever voorlichting.’

30 oktober