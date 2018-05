Record aantal auto's op Nationale Oldtimerdag Lelystad

Tbs dreigt voor poging doodslag medepa­tiënt in Lelystad

25 mei Volgens de officier van justitie moet de samenleving beschermd worden tegen de 36-jarige Fabian W. uit Rotterdam. De psychiatrisch patiënt hoorde vrijdag in de Lelystadse rechtbank vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen met aansluitend tbs plus dwangverpleging. Hij zou bijna een medepatiënt in Meerzicht in Lelystad hebben omgebracht.