Recordaantal nieuwe huurwoningen in Lelystad, maar nóg is het niet genoeg: ‘Markt overspannen’

Woningbouwcorporatie Centrada leverde vorig jaar een recordaantal woningen op in Lelystad. Maar het zijn er nog niet genoeg. De markt blijf ‘overspannen’ in de provinciehoofdstad. Meer bouwen dus, maar waar?

Het is een aantal om trots op te zijn, meldt Centrada in haar jaarverslag. De corporatie voegde vorig haar 389 woningen toe aan haar bestand. Nooit waren het er meer. Maar het is geen reden om lui achterover te hangen. Het tekort aan koop- en huurwoningen blijft groot in Lelystad. De markt is ‘overspannen’.

Dat blijkt uit de gemiddelde inschrijfduur (5,8 jaar) bij Centrada en de werkelijke zoekduur van een huis in de stad (3 jaar). De corporatie blijft zich inzetten voor meer nieuwbouw en ‘de doorstroming binnen de bestaande voorraad’.

Quote In Flevoland is de ruimte die elders juist zo beperkt is Hugo de Jonge , Minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Het is geen nieuwe trend, Flevoland groeit de laatste jaren explosief. Er liggen plannen om 130.000 woningen te bouwen, bijna een verdubbeling van het huidige aantal huizen. Sterker nog, Flevoland speelt een cruciale rol in de nationale woningbouwambities. ,,Voor ons is deze provincie heel belangrijk, hier is de ruimte die elders juist zo beperkt is”, zei woonminister De Jonge in februari tijdens een bezoek aan Lelystad.

Dat kan wel zijn, in deze stad is het moeilijk om bouwlocaties te vinden, meldt Centrada. Er zijn meerdere locaties om in te breiden, maar ‘die roepen vaak discussie op met omwonenden’. In nieuwbouwwijk Warande, ten zuiden van de stad, steken stikstofregels een stokje voor grootschalige bouw. De gemeente probeert hier een oplossing voor te vinden.

Vijf bouwlocaties

Waar dan wel bouwen? Centrada en de gemeente hebben een lijst met tien locaties opgesteld. Voor vijf plekken wordt nu een plan gemaakt. Lukt het niet om hier tijdig te bouwen dan wordt een andere locaties van de lijst onder de loep genomen.

Concrete plannen zijn er ook. Op dit moment zijn er 67 woningen verdeeld over twee projecten in aanbouw. Ook heeft Centrada met de gemeente afgesproken om 302 appartementen te bouwen in het gebied ‘Campus Midden’, in de buurt van de nieuwe middelbare school Porteum.

Deze appartementen worden gebouwd in de periode 2022-2025 en zijn bedoeld voor mensen die nu nog in ‘Wonen bij Lars’ verblijven, een paviljoen met tijdelijke appartementen voor zogeheten spoedzoekers. Zij kunnen daarmee doorstromen.

