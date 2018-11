Reeks bekeuringen voor bestuurder gestolen scooter Lelystad

Moeder Sandra wil natuurbe­graaf­plaats bij Lelystad voor dochter Tess (12): ‘Het past bij haar’

17 november Sandra van der Plas (44) uit Lelystad pleit voor een natuurbegraafplaats in de stad of in de nabije omgeving. Voor haar 12-jarige dochter Tess, die ziek is en niet lang meer te leven heeft.